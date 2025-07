Filho de Eliza Samudio estreia na Seleção Brasileira sub-15

A Seleção Brasileira masculina sub-15 vai estreiar nesta quarta-feira (2), às 9h30 (horário de Mato Grosso do Sul), na Copa 2 de Julho, tradicional torneio de base realizado na Bahia.

O primeiro compromisso será contra o Galícia-BA, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Entre os convocados, um nome chama atenção dentro e fora de campo: o goleiro Bruno Samudio, filho da modelo Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno Fernandes.

Bruninho, como é conhecido, vem se destacando nas categorias de base e integra a equipe comandada pelo técnico Guilherme Dalla Déa.

Outro destaque do elenco é o meia Henrique Lemos, filho do lateral-direito Fagner, ex-Corinthians e atualmente no Cruzeiro.

Caminho da Seleção

A Seleção Sub-15 está no Grupo A da competição, ao lado de Dom Macedo-BA, Galícia-BA, Jacobina-BA e da Seleção Scout-BOL.

Todos os jogos serão disputados no Estádio de Pituaçu, às 9h30. A equipe realizou seu primeiro treino no sábado (28), logo após a apresentação oficial.

Confira os jogos da 1ª fase:

Quarta-feira (2): Brasil x Galícia-BA

Quinta-feira (3): Brasil x Jacobina-BA

Sexta-feira (4): Brasil x Seleção Scout-BOL

Sábado (5): Brasil x Dom Macedo-BA

Sobre a competição

Criada em 2007 como um torneio Sub-17, a Copa 2 de Julho homenageia a data da independência da Bahia (2 de julho de 1823). Desde 2015, a disputa ocorre na categoria Sub-15 e se tornou uma das mais relevantes para revelação de talentos no futebol brasileiro.

Na edição de 2025, o torneio reúne 40 equipes divididas em oito grupos. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final.

A competição conta com clubes brasileiros de peso, como Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Atlético-MG, Goiás, além da Seleção Brasileira e equipes internacionais como Rebaño Chivas (México) e Club Desportivo (Equador).

