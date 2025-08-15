Final da 22ª Copa Sabadão reúne veteranos do futebol amador neste sábado

A 22ª edição da Copa Sabadão, tradicional competição de futebol amador em Campo Grande, chega à sua final neste sábado (16), no Rádio Clube Campo.

O torneio, que reuniu atletas veteranos, movimentou a cidade ao longo de três meses e promete uma grande festa esportiva.

Segundo o presidente do clube, Sidinei Barbosa, a competição contou com 18 times por rodada e mais de 80 atletas com idade acima de 60 anos participaram dos jogos, mostrando a força do futebol amador na capital.

A programação começa às 15h, com a final da categoria Supermaster, que será disputada entre Real Madrid e PSG. Na sequência, às 16h50, Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela categoria Master/Livre.

A expectativa é que mais de 500 pessoas acompanhem os jogos, acompanhando de perto os lances e a emoção dos veteranos em campo.

O encerramento contará com cerimônia de premiação e homenagem ao atleta Carlos Hipólito, reconhecendo sua trajetória e contribuição ao futebol local.

Para animar a festa, a programação inclui apresentações da dupla sertaneja João Paulo & Rogério e do cantor de pagode Gersinho, garantindo entretenimento para toda a família.

