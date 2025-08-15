Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Final da 22ª Copa Sabadão reúne veteranos do futebol amador neste sábado

Jogo será realizado no Rádio Clube Campo, em Campo Grande

15 agosto 2025 - 16h22Carla Andréa

A 22ª edição da Copa Sabadão, tradicional competição de futebol amador em Campo Grande, chega à sua final neste sábado (16), no Rádio Clube Campo.

O torneio, que reuniu atletas veteranos, movimentou a cidade ao longo de três meses e promete uma grande festa esportiva.

Segundo o presidente do clube, Sidinei Barbosa, a competição contou com 18 times por rodada e mais de 80 atletas com idade acima de 60 anos participaram dos jogos, mostrando a força do futebol amador na capital.

A programação começa às 15h, com a final da categoria Supermaster, que será disputada entre Real Madrid e PSG. Na sequência, às 16h50, Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela categoria Master/Livre.

A expectativa é que mais de 500 pessoas acompanhem os jogos, acompanhando de perto os lances e a emoção dos veteranos em campo.

O encerramento contará com cerimônia de premiação e homenagem ao atleta Carlos Hipólito, reconhecendo sua trajetória e contribuição ao futebol local.

Para animar a festa, a programação inclui apresentações da dupla sertaneja João Paulo & Rogério e do cantor de pagode Gersinho, garantindo entretenimento para toda a família.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasileiras conquistaram medalha de prata
Esportes
Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas
Flamengo x Internacional bate recorde de audiência da Libertadores em 15 anos
Esportes
Flamengo x Internacional bate recorde de audiência da Libertadores em 15 anos
Ana Castela cantará Hino Nacional em jogo da NFL no Brasil
Esportes
Ana Castela cantará Hino Nacional em jogo da NFL no Brasil
Fase estadual da Copa Pantanal começa nesta sexta-feira
Esportes
Fase estadual da Copa Pantanal começa nesta sexta-feira
Yuri Alberto passa por cirurgia para correção de hérnia
Esportes
Yuri Alberto passa por cirurgia para correção de hérnia
Jorge Iggor se despede da TNT Sports após 18 anos
Esportes
Jorge Iggor se despede da TNT Sports após 18 anos
Ginásio do Guanandizão, em Campo Grande
Esportes
Guanandizão é escolhido para sediar Supercopa de Vôlei em outubro
Campo Grande realiza abertura da 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas neste domingo
Esportes
Campo Grande realiza abertura da 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas neste domingo
Taça da Copa do Brasil
Esportes
CBF define confrontos e chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil; confira
Atletas disputarão torneio nacional
Esportes
Federação de Judô define atletas que representarão MS no Brasileiro Sub-13 e Sub-15

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande