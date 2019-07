Final da Copa do Mundo feminina terá árbitra francesa

Rauster Campitelli com informações da Gazeta Esportiva

A Fifa anunciou ontem (5) que a francesa Stéphanie Frappart será a árbitra da grande final da Copa do Mundo feminina entre Estados Unidos e Holanda. O jogo está marcado para este domingo, às 12h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França. A árbitra de 35 anos já apitou três partidas nesta edição do Mundial.

Pela fase de grupos, o empate por 0 a 0 entre Argentina e Japão, e a vitória da Holanda sobre o Canadá por 2 a 1. Nas quartas de final, a eliminação da Alemanha diante da Suécia por 2 a 1.

Frappart é a única mulher a apitar na Ligue 2, segunda divisão masculina da França. Na próxima temporada, ela será a primeira na elite nacional do país. Neste ano, em abril, a árbitra apitou o jogo entre Amiens Strasbourg pelo Francês.

