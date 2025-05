Final definida! Inter e PSG são os finalistas da Champions League

O PSG é segundo finalista da Champions League 24/25. Nesta quarta-feira (7), os franceses eliminaram o Arsenal com o placar agregado de 3x1, e vão enfrentar a Inter de Milão na final, em Munique, na Alemanha, marcada para o dia 31 de maio, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

Os italianos se classificaram em uma semifinal histórica contra o Barcelona nesta terça-feira (6), que ficou com o placar agregado de 7x6. A Inter de Milão busca o seu quarto titulo de Champions League, o último foi na temporada 2009/10.

Diferentemente do PSG, que ainda sonha com o seu primeiro título. Os franceses chegaram a uma final somente uma vez antes dessa, na temporada 2019/20.

O clube francês é o único que ainda pode conquistar uma tríplice coroa (vencer um campeonato nacional, uma copa nacional e uma copa continental na mesma temporada).

Final

31/05 - PSG x Inter de Milão (15h)

