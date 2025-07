Flamengo acerta contratação de Emerson Royal

O Flamengo acertou a contratação do lateral-direito Emerson Royal, de 26 anos, como substituto para a saída de Wesley, que se transferiu para a Roma.

O jogador desembarcará no Rio de Janeiro na manhã do próximo sábado (26) para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube.

A negociação gira em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões na cotação atual) por parte dos direitos econômicos.

O lateral pertencia ao Milan, da Itália, que inicialmente preferia emprestar o atleta. No entanto, a proposta do Flamengo para aquisição definitiva agradou ao jogador e ao clube italiano.

Apesar de não ter como prioridade o retorno ao futebol brasileiro, Emerson foi convencido pelo projeto esportivo do Rubro-Negro e pela possibilidade de estar mais próximo da Seleção Brasileira.

Com passagens por Atlético-MG, Betis, Barcelona, Tottenham e Milan, Emerson Royal acumula experiência no futebol europeu. Ele disputou 79 jogos pelo Betis, marcou cinco gols e deu 10 assistências.

No Tottenham, foram 101 partidas, quatro gols e duas assistências. Na última temporada, atuou 26 vezes pelo Milan, sendo titular em 22 jogos.

Emerson é o segundo reforço do Flamengo nesta janela de transferências, que foi aberta no último dia 10 de julho. Antes dele, o clube anunciou o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também