Flamengo e Botafogo disputam clássico no Maracanã

O Flamengo e o Botafogo disputam o grande clássico da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (30), as equipes medem forças no gramado do Maracanã.

O Rubro-Negro parece estar finalmente se encontrando na temporada após uma verdadeira coleção de fracassos sob o comando do português Vitor Pereira. Agora, com o argentino Jorge Sampaoli como técnico, a equipe da Gávea já bateu o Ñublense (Chile), pela Copa Libertadores, e o Maringá, pela Copa do Brasil. Porém, no Brasileiro, o treinador soma apenas um revés, para o Internacional.

Na opinião de Sampaoli, para sair vencedor neste domingo o Flamengo tem que superar a dificuldade de ter pouco treino para preparar sua equipe: “Penso que, no jogo de domingo, temos que modificar muita coisa. Se isto não acontecer, vamos oscilar. Hoje o time precisa de consolidação. Com pouco tempo de treino, é difícil, mas estamos evoluindo bem”.

As esperanças de gols do Rubro-Negro se concentram no atacante Pedro. Em grande fase, o centroavante disputou 20 jogos, nos quais marcou 21 gols, quatro deles na partida da última quarta-feira (26) contra o Maringá.

Já o Botafogo vive um momento de alta na temporada, com uma invencibilidade que já dura 11 jogos (nove vitórias e dois empates). O Glorioso faz um bom início de Brasileirão, com 100% de aproveitamento até aqui.

