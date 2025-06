Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta pela liderança do Grupo D no Mundial de Clubes

Nesta sexta-feira (20), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), Flamengo e Chelsea entrarão em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

A partida será disputada no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, e vale a liderança do Grupo D da competição.

Tanto o time brasileiro quanto o inglês venceram seus jogos de estreia pelo mesmo placar de 2 a 0. O Flamengo superou o Espérance, da Tunísia, enquanto o Chelsea derrotou o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

A equipe rubro-negra lidera o grupo nos critérios de desempate e quer manter a boa fase sob o comando do técnico Filipe Luís.

Para o confronto, Filipe Luís tem todo o elenco à disposição. Luiz Araújo e Arrascaeta, que haviam sido poupados do treino de quarta-feira (18), participaram normalmente da última atividade e estão prontos para o jogo.

O lateral Alex Sandro, preservado na estreia, deve retornar à equipe titular. O meia De la Cruz também deve ser relacionado.

Do lado inglês, o técnico Enzo Maresca também vem com força máxima, mas pode fazer alterações pontuais na equipe em razão das altas temperaturas previstas para o horário da partida.

Apesar disso, a base do time será mantida, com destaque para Cole Palmer atuando por dentro e Madueke e Pedro Neto pelas pontas.

A transmissão do duelo será feita pela TV Globo, sportv, Globoplay, Dazn e CazéTV.

