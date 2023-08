Flamengo e Grêmio decidem quem vai para a final da Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo tenta chegar pelo segundo ano consecutivo na final da competição, mas para isso, encara o Grêmio que busca reverter o quadro e carimbar a vaga para mais uma decisão em sua história. O confronto acontece nesta quarta-feira (16), às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul) no Maracanã.

No primeiro confronto, os rubro-negros não se incomodaram de jogar fora de casa e venceram os gaúchos pelo placar de 2 a 0, construindo uma boa vantagem para o segundo jogo da semifinal.

O tricolor só carimba a vaga na final se vencer por três gols de diferença, ou ao menos devolver o placar do primeiro confronto para empurrar a definição da vaga para as penalidades.

Pressionado pela torcida após a eliminação nas oitavas da Copa Libertadores na última quinta (10), o Rubro-Negro carioca também enfrenta desentendimentos internos. Durante o treino de terça (14), o lateral-direito uruguaio Varela e o volante Gerson se envolveram numa briga.

Determinado a reverter o placar do jogo de ida, o Grêmio deverá entrar em campo com força total. O técnico Renato Gaúcho relacionou o volante uruguaio Felipe Carballo e o meia argentino Franco Cristaldo para o jogo desta noite. Carballo foi poupado no último domingo (13), na vitória de virada do Tricolor gaúcho sobre o Fluminense (2 a 1) no Brasileirão.

Quem avançar desse confronto encara o vencedor e classificado da outra semifinal, que acontece entre São Paulo e Corinthians.

