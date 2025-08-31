Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã pela 22ª rodada do Brasileirão

Neste domingo (31), Flamengo e Grêmio medem forças no Maracanã, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo e pelo pay-per-view Premiere.

O Flamengo chega ao duelo em grande fase. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe aplicou uma goleada histórica de 8 a 0 sobre o Vitória no Brasileirão e ainda eliminou o Internacional na Libertadores, mostrando força nas duas competições.

Apesar do momento positivo, o técnico Jorginho manifesta preocupação com o estado físico dos jogadores. A boa notícia para o time rubro-negro é a possibilidade do retorno do meia De La Cruz aos gramados.

Do outro lado, o Grêmio atravessa um período complicado. Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o empate sem gols contra o Ceará aumentou a pressão sobre o treinador Mano Menezes.

Atualmente, o Tricolor ocupa a 14ª posição na tabela, com 24 pontos conquistados, e busca reação para sair da zona de risco.

O confronto promete ser decisivo para as pretensões de ambas as equipes no Brasileirão, com o Flamengo tentando manter a sequência positiva e o Grêmio lutando para se afastar da parte de baixo da classificação.

