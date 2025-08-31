Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã pela 22ª rodada do Brasileirão

Antes de pausa na data Fifa,times se enfrentam em partida da 22ª rodada do Brasileirão

31 agosto 2025 - 14h40Carla Andréa

Neste domingo (31), Flamengo e Grêmio medem forças no Maracanã, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo e pelo pay-per-view Premiere.

O Flamengo chega ao duelo em grande fase. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe aplicou uma goleada histórica de 8 a 0 sobre o Vitória no Brasileirão e ainda eliminou o Internacional na Libertadores, mostrando força nas duas competições.

Apesar do momento positivo, o técnico Jorginho manifesta preocupação com o estado físico dos jogadores. A boa notícia para o time rubro-negro é a possibilidade do retorno do meia De La Cruz aos gramados.

Do outro lado, o Grêmio atravessa um período complicado. Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o empate sem gols contra o Ceará aumentou a pressão sobre o treinador Mano Menezes.

Atualmente, o Tricolor ocupa a 14ª posição na tabela, com 24 pontos conquistados, e busca reação para sair da zona de risco.

O confronto promete ser decisivo para as pretensões de ambas as equipes no Brasileirão, com o Flamengo tentando manter a sequência positiva e o Grêmio lutando para se afastar da parte de baixo da classificação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Nicolas Prattes se torna brasileiro mais rápido em corrida na Austrália
Esportes
Nicolas Prattes se torna brasileiro mais rápido em corrida na Austrália
Brasil reage após susto, vence a República Dominicana e avança no Mundial de Vôlei
Esportes
Brasil reage após susto, vence a República Dominicana e avança no Mundial de Vôlei
Corinthians comemora gol contra São Paulo na volta da semifinal do Brasileiro Feminino
Esportes
Corinthians chega à nona final consecutiva do Brasileirão Feminino
Piastri vence GP da Holanda
Esportes
Piastri vence GP da Holanda
Bia Haddad avançou no torneio
Esportes
Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open
Liga Terrão começou em Campo Grande com premiação de R$ 126 mil
Esportes
Liga Terrão começou em Campo Grande com premiação de R$ 126 mil
Léo Pereira aciona a Justiça contra ex-esposa e pede devolução de pensão
Esportes
Léo Pereira aciona a Justiça contra ex-esposa e pede devolução de pensão
Piastri volta a largar na pole do GP da Holanda; Gabriel Bortoleto será 13&ordm;
Esportes
Piastri volta a largar na pole do GP da Holanda; Gabriel Bortoleto será 13º
Benedetta Pilato
Esportes
Nadadoras italianas são detidas em aeroporto de Singapura por furto
Matheus Cunha deixa jogo lesionado e vira dúvida para Seleção Brasileira
Esportes
Matheus Cunha deixa jogo lesionado e vira dúvida para Seleção Brasileira

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus