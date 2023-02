Flamengo enfrenta Del Valle pelo título da Recopa Sul-Americana

A jornada do Flamengo em busca do seu primeiro título da temporada começa hoje no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.



O rubro-negro entra em campo às 21h30 (horário de Brasília) no confronto com o Independiente Del Valle pela Recopa Sul-Americana.



A equipe atual, dirigida por Vítor Pereira, vive um momento de desconfiança.



Após o título da Recopa de 2020, Flamengo e Del Valle voltaram a se encontrar pela fase de grupos da Libertadores do mesmo ano, com goleada equatoriana de 5 a 0 em Quito e vitória de 4 a 0 dos brasileiros no Rio de Janeiro. Porém, naquele momento, o Rubro-Negro era comandado por outro treinador que via ser trabalho ser contestado, o espanhol Domènec Torrent



A expectativa agora é pela conquista de um título que garanta ao Rubro-Negro a paz necessária para seguir em frente na temporada que apenas se inicia.



Para isto, o técnico Vítor Pereira poupou os titulares na vitória de 2 a 0 sobre o Resende no último sábado (18) pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca e incluiu o retorno de Everton Ribeiro ao onze inicial, após o meio-campista iniciar no banco diante do Volta Redonda.



Sem Gerson que se recupera de dores no tornozelo direito a equipe deve entrar em campo com: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

