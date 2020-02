Flamengo joga sem Gabigol e Rafinha neste sábado

Marya Eduarda Lobo, com informações do G1

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a decisão da Taça Guanabara, contra o Boavista, neste sábado (22), às 18h, no horário de Brasília, no Maracanã. Arrascaeta e Rafinha estão fora do jogo.

Rafinha, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, passou por exame que constatou pequena lesão no local. Ele já iniciou tratamento. Arrascaeta foi diagnosticado com desgaste e não relacionado por precaução.

Eles se juntam a Bruno Henrique e Rodrigo Caio, desfalques que já estavam confirmados. A boa notícia fica por conta de Léo Pereira. Recuperado de lesão na coxa, ele treinou com o elenco nesta sexta e foi relacionado para decisão.

