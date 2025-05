Flamengo mira João Félix para reforçar ataque no Mundial de Clubes

O Flamengo está interessado na contratação do atacante português João Félix, atualmente emprestado ao Milan, da Itália, pelo Chelsea, da Inglaterra.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela ESPN nesta segunda-feira (5). O objetivo do clube carioca é contar com o jogador para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, em 2025.

O Rubro-Negro iniciou conversas com o estafe de João Félix há cerca de um mês. No entanto, as tratativas estão consideradas "emperradas" no momento, principalmente devido à forte concorrência de clubes europeus interessados no atleta.

A tendência é que o português não permaneça no Milan após o término da temporada, o que abre uma janela de oportunidade, ainda que difícil, para o clube brasileiro.

Com contrato com o Chelsea até 2031, João Félix foi cedido por empréstimo ao Milan em fevereiro deste ano. Nesta temporada europeia, somando passagens pelo clube inglês e pela equipe italiana, o atacante acumula nove gols em 40 partidas.

No entanto, sob o comando do técnico Sérgio Conceição, tem sido frequentemente utilizado como opção no banco de reservas.

Desde que despontou no Benfica, na temporada 18/19, quando foi vendido ao Atlético de Madrid por 127,2 milhões de euros, João Félix teve passagens sem grande destaque por Chelsea, Barcelona e, mais recentemente, Milan. Pelo clube italiano, marcou apenas um gol em 16 jogos.

A busca por reforços ofensivos se intensificou no Flamengo diante do desempenho abaixo do esperado de seus atacantes. Para 2025, o único nome contratado foi o centroavante Juninho, ex-Qarabag, adquirido por 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões). O jogador, porém, ainda não se firmou na equipe comandada por Filipe Luís.

Outros nomes de peso do elenco, como Everton Cebolinha e Luiz Araújo, também não vivem boa fase e ainda tentam se consolidar.

Já Michael, apesar de ter ganhado mais minutos em campo, segue sendo alvo de críticas da torcida pela irregularidade. O ídolo Bruno Henrique, por sua vez, tem começado os jogos no banco de reservas.

