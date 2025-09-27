Flamengo nega rumores sobre festa de jogadores em Buenos Aires após vitória na Libertadores

O Clube de Regatas do Flamengo divulgou, nesta sexta-feira (26), uma nota oficial rebatendo rumores de que jogadores teriam participado de uma festa em Buenos Aires após a classificação sobre o Estudiantes, pela CONMEBOL Libertadores.

Nas redes sociais, circularam nomes como os de Léo Pereira, Éverton Cebolinha, Saúl, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Yan. O suposto “after” teria gerado atritos pessoais entre atletas comprometidos e suas companheiras.

No entanto, o clube garantiu que a delegação retornou ao hotel às 2h30 da madrugada, logo após o jogo, e permaneceu em um jantar com comissão técnica até as 4h.

Às 9h30 desta sexta-feira, os jogadores não titulares já estavam em deslocamento para treino, enquanto os titulares realizaram atividades regenerativas no hotel.

O Flamengo também destacou que o Sheraton Greenville Polo & Golf Resort, onde a equipe estava hospedada, fica em região afastada da capital argentina e distante de centros urbanos com vida noturna — fato que, segundo o clube, reforça a inconsistência dos boatos.

Na nota, a assessoria rubro-negra classificou o caso como “um episódio lamentável” e informou que medidas cabíveis serão tomadas para responsabilizar os envolvidos na divulgação da notícia falsa e evitar situações semelhantes no futuro.

A polêmica ganhou repercussão após a influenciadora Karoline Lima, companheira do zagueiro Léo Pereira, anunciar o fim do relacionamento nesta sexta-feira. A influenciadora, no entanto, não informou os motivos da separação.

