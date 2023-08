Flamengo recebe Olimpia pelas oitavas da Libertadores

Na disputa de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, Flamengo recebe o Olimpia do Paraguai, nesta quinta-feira (3) a partir das 21h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã.

A equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli tem apenas uma derrota nos últimos 21 jogos. Além disso, está viva nas três competições que disputa: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Já o Olimpia chega à partida após uma sequência negativa de cinco jogos: dois empates e três derrotas. Porém, na fase de grupos da Libertadores a equipe paraguaia protagonizou uma grande campanha, com quatro vitórias e dois empates, o que a levou a se classificar como primeira colocada do Grupo H. Já no Campeonato Paraguaio o Olímpia ocupa a penúltima posição da classificação do Torneio Clausura, com um ponto conquistado em quatro jogos.

Flamengo e Olimpia já se enfrentaram em 16 oportunidades na história, com sete vitórias do Rubro-Negro e quatro vitórias dos paraguaios, além de cinco empates.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também