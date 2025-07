Flamengo tem seis desfalques contra o Fluminense; saiba onde assistir

O técnico Filipe Luís enfrenta um verdadeiro quebra-cabeça para montar o Flamengo que entrará em campo neste domingo (20), às 18h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no clássico contra o Fluminense, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela Premiere.

Com seis desfalques confirmados, o comandante rubro-negro tem um desafio extra para escalar o setor ofensivo da equipe no Maracanã.



A principal surpresa entre os ausentes é o meio-campista uruguaio Nico de la Cruz, que, mesmo tendo atuado nas últimas três partidas após se recuperar de lesão, voltou a ser vetado por precaução.

O clube não informou uma nova contusão, mas trata com cautela os recorrentes problemas físicos do jogador.

Além dele, Bruno Henrique está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas, lesionados no duelo contra o São Paulo, também estão fora.

O atacante Michael, com dores no tornozelo, e o volante Erick Pulgar, que ainda se recupera de uma fratura no pé direito sofrida no Mundial de Clubes, completam a lista de desfalques.

Por outro lado, o Flamengo terá o retorno de Pedro.

O camisa 9 ficou fora das partidas contra São Paulo e Santos, após ter sido afastado por questões disciplinares, conforme revelou Filipe Luís em entrevista coletiva.

O técnico criticou a postura do atacante nos treinamentos da semana anterior e justificou sua ausência como uma medida corretiva.

Com as baixas no ataque, a comissão técnica rubro-negra avalia as alternativas para preencher o espaço deixado principalmente pela suspensão de Bruno Henrique e pela lesão de Michael, ambos com presença habitual pelo lado esquerdo.

Uma possibilidade é a entrada de Everton Cebolinha, embora o atacante não tenha convencido com suas atuações recentes.

Outra alternativa seria o reposicionamento de Gonzalo Plata, que atuou centralizado nas últimas partidas, para sua posição de origem, pelo lado direito do campo.

Com isso, Filipe Luís poderia escalar um centroavante de origem, abrindo espaço para Pedro, Juninho ou Wallace Yan.

Com o elenco desfalcado e a necessidade de manter o bom desempenho no Brasileirão, Filipe Luís terá que encontrar soluções criativas para manter o Flamengo competitivo no clássico contra o Fluminense.

O Fla ocupa as primeiras posições na tabela e sabe que um tropeço em um jogo de tamanha rivalidade pode custar caro na briga pelo título.

