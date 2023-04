Flamengo vence 8ª seguida e dorme na ponta do Brasileiro Feminino

O Flamengo continua em ótima fase na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste sábado (29), o Rubro-Negro bateu o Real Brasília por 2 a 0 no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela nona rodada da competição. Foi a oitava vitória seguida das cariocas.

Os gols das atacantes Giovanna Crivelari e Sole Jaimes levaram a equipe à liderança provisória do Brasileirão, com 21 pontos. A Ferroviária, que iniciou o fim de semana na ponta, com 19 pontos, vai a campo no domingo (30), às 15h (horário de Brasília), contra o Grêmio, no Estádio Aírton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS). Somente uma vitória recoloca as Guerreiras Grenás na ponta.

As Leoas do Planalto entraram na zona de rebaixamento (quatro últimas colocações) com a derrota na Gávea. A equipe da capital federal, em 13º lugar, tem os mesmos sete pontos do Athletico-PR, que fica à frente no saldo de gols. Neste sábado, as Gurias Furacão venceram o lanterna Ceará por 4 a 2, no Domingão, em Horizonte (CE), assumindo a 12ª posição. As paranaenses marcaram com a zagueira Nayara, as meia Verônica e Duda e a atacante Nathalia, enquanto as atacantes Elena e Amália descontaram para as Meninas do Vozão, que balançaram as redes pela primeira vez na competição.

No clássico deste sábado, o São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, na capital paulista, com gol contra da zagueira Poliana, após finalização cruzada da lateral Fê Palermo, no primeiro tempo. As Palestrinas seguem com 17 pontos, em quinto lugar, uma posição à frente das Soberanas, que foram a 15 pontos e ganharam três posições na tabela.

A derrota do Atlético-MG para o Bahia, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, por 1 a 0, garantiu ao São Paulo a permanência no G8 (oito primeiros colocados, que se classificariam às quartas de final se o campeonato terminasse hoje) até o final da rodada. As Vingadoras caíram para décimo lugar, com 12 pontos. As mineiras foram ultrapassadas pelas próprias Mulheres de Aço, que subiram para nono, com 13 pontos. A atacante Juliana fez o gol das baianas.

Por fim, no duelo entre times que figuram na zona de rebaixamento, o Real Ariquemes obteve a primeira vitória na competição ao fazer 2 a 1 no Avaí/Kindermann, no Valerião, em Ariquemes (RO). Naiane, duas vezes, garantiu os três pontos ao Furacão do Vale do Jamari, que segue em penúltimo lugar. A também atacante Joy marcou para a equipe catarinense, que permanece na 14ª posição, um ponto à frente das rondonienses.

Deixe seu Comentário

Leia Também