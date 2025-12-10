Flamengo vence Cruz Azul e avança para semifinal do Intercontinental

O Flamengo iniciou bem a sua trajetória na Copa Intercontinental na tarde desta quarta-feira, dia 10, ao vencer o Cruz Azul, do México, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, e avançou para a semifinal da competição mundial.
Os gols do duelo foram marcados por Arrascaeta, duas vezes, para os brasileiros e Jorge Sánches para os mexicanos.
Na próxima fase, a equipe encara o Pyramids, do Egito, no próximo sábado, dia 13.
O vencedor terá pela frente o Paris Saint-Germain, na final da competição.
