Flamengo x Internacional bate recorde de audiência da Libertadores em 15 anos

O duelo entre Flamengo e Internacional, disputado nesta quarta-feira (13) pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, registrou 35 pontos de audiência no Rio de Janeiro, segundo dados da Globo.

Foi a maior média para um jogo desta fase da competição transmitido pela emissora nos últimos 15 anos.

O índice também igualou o recorde de audiência da Libertadores em 2025. No comparativo com a média do torneio neste ano, a transmissão no Rio teve crescimento de 25%.

Em São Paulo, a partida marcou 19 pontos.

