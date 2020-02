Flamenguistas fazem concentração para transmissão de jogo decisivo

O Consulado Fla-MS e a torcida organizada Raça Rubro Negra, de Campo Grande, organizam concentrações para torcedores que pretendem assistir ao vivo o Flamengo disputar a Copa Sul-Americana com o Independiente do Equador às 20h30 desta quarta-feira (26), no Maracanã.

O time carioca, atual campeão da Taça Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Estadual, da Taça Rio, da Taça Guanabara e da Supercopa do Brasil disputa mais um título, e torcedores de todo o Brasil se reúnem para acompanhar a partida.

Em Campo Grande, duas grandes torcidas organizadas se reunirão para acompanhar a disputa ao vivo com telões, músicas e bebidas em um espaço adequado.

O Raça Rubro Negra, se prepara para receber a lotação máxima de sua sede, com expectativa de 700 pessoas nesta noite, segundo o fundador da torcida, Jean Marques, o torcedor que for até a sede será bem recepcionado. “Temos bares na sede com bebidas, a melhor bateria, própria da casa com 22 anos de trabalho e nossos telões”, declarou.

Jean diz ter boas expectativas com relação ao jogo. “Com humildade, esperamos mais um título, chegou a hora de colhermos o que foi plantado em 2013 por Eduardo Bandeira, presidente do Flamengo na época. O jogo será complicado", o fundador ainda arrisca um palpite. “Somos Flamengo e acreditamos sempre 3x0 para o carioca”, alegou.

A entrada custa R$ 5 para não sócio ou sócio em atraso. A sede da raça Rubro Negra fica na avenida Brilhante, 791, esquina com a Ernesto Geisel.

Outra opção para os torcedores é a concentração do Consulado Fla-MS, no Bar Salomé, na rua Joaquim Murtinho à partir das 19h30. “Esperamos umas 150 pessoas, terá bebidas a venda e pratos de acordo com o local e seu cardápio”, falou o presidente da Fla-MS, Paulo Rios, que ainda palpitou sobre o jogo. “Temos a melhor expectativa possível, com a conquista do título”.

O Flamengo precisa de uma vitória simples para conquistar sua terceira taça em 2020. Não há critério de desempate por gols marcados fora; assim, novo empate leva o duelo para a prorrogação.

A expectativa é de casa cheia. Na última parcial divulgada pelo Flamengo, 62 mil ingressos haviam sido vendidos para o jogo.

O Rubro-negro teve dois dias para se preparar para a Recopa após o título da Taça Guanabara. O técnico Jorge Jesus tem dúvidas de ordem física para a partida: Rafinha, Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão lesionados e fazem tratamento integral. Dos três, o lateral é quem tem mais chance de jogar. Por outro lado, Arrascaeta, que não enfrentou o Boavista, voltou a treinar em campo e não deve ser problema.

Com foco na Recopa, o técnico espanhol poupou boa parte de seus titulares no fim de semana. Mesmo assim, o Del Valle venceu a LDU por 3 a 2. A principal dúvida é o lateral-direito Landazuri, que se machucou no primeiro jogo da temporada e já desfalcou a equipe no jogo de ida contra o Flamengo.

