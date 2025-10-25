Menu
Flávia Saraiva termina Mundial de Jacarta em 4º lugar na trave

Ginasta brasileira somou 13,900 pontos e fecha a temporada 2025 com sua melhor performance no aparelho desde 2014

25 outubro 2025 - 15h30Carla Andréa, com ge
Flávia Saraiva no Mundial de ginásticaFlávia Saraiva no Mundial de ginástica   (MeloGym/CBG)

A ginasta Flávia Saraiva, de 26 anos, ficou a menos de três décimos do pódio na final da trave no Mundial de Ginástica Artística de Jacarta, neste sábado (25).

Com uma série sem falhas, Flavinha terminou em 4º lugar, somando 13,900 pontos, atrás da chinesa Zhang Qingying (15,166), da argelina Kaylia Nemour (14,300) e da japonesa Aiko Sugihara (14,166).

Vice-líder da classificatória com 13,833 pontos, Flávia aumentou a nota de dificuldade em dois décimos para a final ao incluir uma ligação de movimentos. A execução foi de 8,200 pontos, a segunda melhor da final, atrás apenas da campeã chinesa, que marcou 8,266.

Apesar de não ter conquistado medalha, a performance representou sua melhor colocação em uma grande competição de trave desde a prata nas Olimpíadas da Juventude de 2014 e a primeira final adulta sem quedas ou desequilíbrios significativos.

“Fiquei muito feliz. Foi uma final de trave bem difícil. A série foi a que treinei para apresentar aqui. Dei meu melhor e estou muito feliz”, disse a ginasta.

Medalhista olímpica por equipes e bronze no solo no Mundial de 2023, Flávia encerra agora a temporada 2025. Ela terá um período de descanso antes de iniciar a preparação para o Mundial de 2026, em Roterdã, que marcará o início da classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Resultado da final da trave:

Zhang Qingying (China) – 15,166

Kaylia Nemour (Argélia) – 14,300

Aiko Sugihara (Japão) – 14,166

Flávia Saraiva (Brasil) – 13,900

Ellie Black (Canadá) – 13,600

Amanda Yap (Singapura) – 13,333

Sabrina Voinea (Romênia) – 12,533

Dulcy Caylor (EUA) – 11,800

