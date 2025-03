Fluminense demite Mano Menezes apÃ³s derrota na estreia do BrasileirÃ£o

O técnico Mano Menezes foi demitido do comando do Fluminense na madrugada deste domingo (30), após a equipe ser derrotada por 2 a 0 para o Fortaleza, na estreia do Campeonato Brasileiro. Os gols de Lucero e Tinga foram suficientes para deixar a direção tricolor insatisfeita com o desempenho da equipe. A decisão foi tomada em reunião realizada no hotel onde a delegação estava hospedada, logo após o jantar.

A diretoria do Fluminense entendeu que, apesar de um trabalho recente, os resultados não estavam evoluindo conforme esperado. O desempenho insatisfatório após apenas duas semanas de trabalho foi determinante para a saída do treinador.

Durante o jogo, uma discussão entre Mano Menezes e o capitão Thiago Silva chamou a atenção, mas o episódio não foi o fator principal para a demissão. O que realmente pesou foi a polêmica substituição do atacante Serna aos 14 minutos de jogo, que gerou desconforto no grupo. Fontes indicam que o atacante colombiano já estava insatisfeito com a forma como era cobrado por Mano.

Além disso, a filosofia de jogo pouco ofensiva, com baixa posse de bola e alterações constantes na escalação sem explicações claras, também contribuíram para a decisão. A confirmação da escalação em cima da hora e o tratamento dado a jogadores como o volante Facundo Bernau, que perdeu espaço sem justificativa aparente, foram outros fatores que pesaram contra o treinador.

Com a saída de Mano Menezes, o auxiliar técnico Marcão assume interinamente a equipe e estará à frente do time na partida contra o Once Caldas, na próxima terça-feira, na Colômbia, pela estreia da Conmebol Sul-Americana.

A diretoria do Fluminense iniciou a busca por um novo treinador, mas a decisão será tomada com cautela. A intenção é definir o perfil desejado para o momento do clube antes de fazer qualquer movimento definitivo.

