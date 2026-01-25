Menu
Esportes

Fluminense e Flamengo fazem clássico neste domingo no Maracanã

Jogo pela quarta rodada do Carioca começa às 17h no horário de MS terá transmissão ao vivo

25 janeiro 2026 - 14h48Sarah Chaves
Maxi Cuberas comanda o Fluminense e Filipe Luís técnico do Flamengo Maxi Cuberas comanda o Fluminense e Filipe Luís técnico do Flamengo   (Lucas Merçon/Fluminense e Gilvan de Souza/Flamengo)

Fluminense e Flamengo entram em campo neste domingo (25) para mais um clássico pelo Campeonato Carioca, em duelo válido pela quarta rodada da competição. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17h no horário de Mato Grosso do Sul. O clássico terá transmissão ao vivo da TV Globo, GE e Premiere.

O Fluminense chega embalado após vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu e ocupa a vice-liderança do Grupo A, com seis pontos. O time deve manter a base da última rodada e ainda será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, já que Luís Zubeldía segue em recuperação médica. Savarino aparece como possível novidade entre os titulares.

O Flamengo, por sua vez, tenta consolidar a recuperação no campeonato. Depois de um início irregular, o Rubro-Negro venceu o Vasco por 1 a 0 e chegou aos quatro pontos no Grupo B. A tendência é de força máxima novamente, com Arrascaeta entre as opções para o meio-campo, sob comando do técnico Filipe Luís.

