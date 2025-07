Fluminense é o primeiro semifinalista da Copa do Mundo de Clubes

É do Brasil o primeiro semifinalista da Copa do Mundo de Clubes.

O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1 nesta sexta-feira (4), no Camping World Stadium, em Orlando, no Estados Unidos.

O Fluminense foi quem abriu o placar com gol de Martinelli, aos 40 minutos do primeiros tempo. Na volta do intervalo, o time da Arábia Saudita pressionou e conseguiu empatar o placar em 1 a 1.

Saindo do banco de reservas, o herói da classificação do tricolor foi Hércules. Ele marcou o segundo gol do Fluminense aos 70 minutos de jogo.

Agora, o tricolor espera o campeão da partida entre Palmeiras x Chelsea, que será disputada nesta sexta-feira, às 21h, com transmissão da CazéTV.

A semifinal será disputada na próxima terça-feira (8), às 15h.

