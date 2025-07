Fluminense encara o Chelsea por vaga na final da Copa do Mundo de Clubes

De olho na final, o único brasileiro na semifinal da Supercopa do Mundo de Clubes, o Fluminense enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (8), às 15h (de MS), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, Sportv e CazéTV.



O Fluminense chega à semifinal com uma sequência de 11 jogos sem perder, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.



O Chelsea terminou a temporada com sete vitórias nas últimas oito partidas, que culminaram no título da Conference League, o quarto lugar, e a vaga na próxima Champions, na Premier League e uma semifinal de Copa do Mundo



A escalação provável do time de Renato Gaúcho conta com: Fábio, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Guga (Samuel Xavier), Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes; Arias e Cano.



Enzo Maresca pode por em campo Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Nkunku; João Pedro (Nicolas Jackson).



Arbitragem

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistente 1: Cyril Mugnier (FRA)

Assistente 2: Mehdi Rahmouni (FRA)



