Fluminense encara o Inter pela classificação nas quartas de final do Mundial de Clubes

Com a eliminação do Botafogo para o Palmeiras e do Flamengo diante do Bayer, o Fluminense será o último time brasileiro a tentar uma vaga nas quartas de final da Copa Mundial de Clubes nesta segunda-feira, 15h (horário de MS), em confronto contra o Inter de Milão no Bank of America Stadium, em Charlotte.

A partida terá transmissão na TV aberta ao vivo da Globo, na TV por assinatura na Sportv e pelo streaming na CazéTV no Youtube.



A Inter de Milão garantiu a primeira colocação do Grupo E. Foram duas vitórias, sendo a última delas na terceira rodada contra o River Plate.



O Fluminense de Renato Gaúcho está em uma sequência de nove jogos sem perder, mas apesar da boa atuação contra o Borussia Dortmund, teve dificuldades contra Ulsan e Mamelodi Sundowns. A escalação deve repetir a formação que usou na estreia da Copa de Clubes.

Inter de Milão - técnico: Chivu

Escalação provável: Sommer; de Vrij, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro e Pio Esposito



Fluminense- técnico: Renato Gaúcho

Provável escalação: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Renê; Arias e Cano.

