Fluminense perde para o Chelsea e é eliminado da Copa do Mundo de Clubes

O Fluminense foi eliminado pelo Chelsea por 2 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes, realizada nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Os dois gols do duelo decisivo foram marcados por João Pedro, que aplicou a lei do ex. Pois o jovem jogador saiu da base do Fluminense.

Ele inaugurou o placar aos 18 minutos, com um belo chute de longe, e ampliou aos 56, em uma jogada de contra-ataque que encontrou o travessão no caminho do gol. Apesar da tentativa de reação, o Fluminense não conseguiu reduzir a desvantagem.

Com o resultado, o único representante sul-americano remanescente no Mundial encerrou a sua participação.

O adversário na decisão será definido nesta quarta-feira (9), entre PSG e Real Madrid, que se enfrentarão também no MetLife Stadium. A grande final está marcada para domingo (13), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

