Fluminense perde para o Volta Redonda na reestreia de Fred

Flávio Veras, com informações da ESPN

Neste domingo, o time tricolor foi atropelado por 3 a 0 pelo Volta Redonda, pela 4ª rodada da Taça Rio (2º turno do Estadual), no Nílton Santos.

O resultado acabou manchando a reestreia do atacante Fred, que começou como titular, mas pouco tocou na bola e saiu já no intervalo.

O pesadelo do Flu começou logo aos 5 do primeiro tempo, quando Wallison puxou excelente contra-ataque para os visitantes.

Após atravessar o campo, deixou Pedrinho em boa condição, e o atacante chutou fraco. Teoricamente, seria uma defesa fácil para Muriel. No entanto, o goleiro levou um frangaço e deixou a bola passar no meio de suas pernas.

Pouco depois, as coisas ficaram ainda piores: em nova escapada do Volta Redonda, Egídio matou o contra-ataque com uma tesoura, sendo expulso de forma direta pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.

Mesmo com um atleta a menos, o clube das Laranjeiras até criou ótimas chances de empatar, e Caio Paulista perdeu a melhor delas ao desperdiçar uma cabeçada na pequena área, totalmente livre, já no 2º tempo.

O castigo, todavia, veio logo no lance seguinte: Luiz Paulo cruzou bem e o atacante Saulo Mineiro, que tinha acabado de entrar, deu uma linda cabeçada, sem chance de defesa para Muriel.

Nos acréscimos, o Voltaço finalizou seu atropelo: em outra ótima puxada de contra-ataque, Marcelo fez o passe e Saulo Mineiro definiu com enorme qualidade para fechar a conta.

Mesmo com a derrota, porém, o Flu segue na liderança do grupo B da Taça Rio, em situação confortável para se classificar.

