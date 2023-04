Fluminense x Flamengo: aonde assistir ao vivo, horário e escalações

Dia de decisão! Fluminense e Flamengo fazem o segundo e último jogo da final do Campeonato Carioca neste domingo, às 18h (horário de Brasília), no Maracanã. No duelo de ida, o Rubro-Negro levou a melhor por 2 a 0 e abriu vantagem na luta pelo título. Para reverter a situação, o Tricolor precisa vencer por três gols de vantagem para ser campeão ou por dois para levar a disputa para os pênaltis. O ge acompanha a partida em tempo real - clique aqui e confira.

Apesar da derrota no jogo de ida, o Fluminense chega acreditando na virada. A equipe vem empolgada por conta da vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 1 em Lima, no Peru, na última quarta, na estreia da Libertadores. Logo após a partida, o técnico Fernando Diniz fez um discurso reafirmando a confiança no título tricolor.

Depois da vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o próprio Flamengo recolocou-se sob forte pressão no meio da semana. Vítor Pereira escalou reservas na altitude de Quito, no Equador, e os rubro-negros perderam por 2 a 1 para o Aucas de virada, na estreia pela Libertadores. O time, porém, tem uma notícia para inflamar a torcida no Maracanã: Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube, está relacionado e tem boa chance de ser utilizado.

