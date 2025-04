Fonseca enfrenta Tommy Paul, 12° do mundo neste sábado no Masters de Madri

O tenista brasileiro João Fonseca tem um duro desafio neste sábado (26), quando encara o americano Tommy Paul, atual 12° lugar do ranking, pela segunda rodada do Masters 1000 de Madri.

Na rodada passada, Fonseca se classificou com folga ao vencer o dinamarquês Elmer Moller.

O jogo será o último do dia na quadra Manolo Santana. Cabeça de chave número 11 em Madri, Tommy Paul não precisou disputar a primeira rodada e fará sua estreia na segunda fase.

Caso vença Tommy Paul e alcance a terceira rodada do Madrid Open, o brasileiro terá pela frente o russo Karen Khachanov, número 25 do mundo, ou o americano Reilly Opelka, que já foi 17° do ranking, mas atualmente ocupa a 103ª posição.

A partida será disputada por volta de 15h30h (de Mato Grosso do Sul) e terá transmissão de ESPN e Disney+.

