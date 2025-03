Fórmula 1: Red Bull substitui Liam Lawson e promove Yuki Tsunoda

A Red Bull substituiu Liam Lawson após apenas duas corridas na temporada 2025 da Fórmula 1. Em reunião emergencial realizada em Dubai, a equipe optou por promover Yuki Tsunoda, que deixa a Racing Bulls para correr ao lado do tetracampeão mundial Max Verstappen.

A informação foi divulgada pelo jornal holandês De Limburger. Lawson, de 23 anos, havia sido escolhido em dezembro pelo chefe da equipe, Christian Horner, para substituir Sergio Pérez, que deixou a Red Bull após quatro temporadas.

No entanto, seu desempenho nos primeiros GPs não correspondeu às expectativas da equipe. O neozelandês não avançou do Q1 na Austrália e na China, terminando as corridas em 15º e 12º lugares, respectivamente, sem pontuar.

No GP da China, ele foi o piloto mais lento tanto na corrida sprint quanto na classificação.

A decisão da Red Bull teve forte influência da Honda, parceira da equipe e apoiadora de Tsunoda. A montadora japonesa teria oferecido um alto investimento financeiro para que o piloto de 24 anos tivesse a chance de correr pela equipe principal. Tsunoda assumirá a vaga já no GP do Japão, sua corrida em casa.

Enquanto isso, Lawson retornará à Racing Bulls, onde formará dupla com Isack Hadjar. Segundo o jornal De Telegraaf, Verstappen não aprovou a mudança tão cedo na temporada e demonstrou insatisfação com a decisão da equipe.

Situação no campeonato

Na classificação do Mundial de Construtores, a Red Bull ocupa a terceira posição, atrás da McLaren e Mercedes, com os 36 pontos conquistados exclusivamente por Verstappen. A Racing Bulls está em nono, com três pontos, todos marcados por Tsunoda.

