França em 3º lugar no Mundial Sub-17

Marya Eduarda Lobo, com informações da Agência Brasil

Com o estádio Bezerrão repleto de cadeiras vagas, França e Holanda entraram em campo neste domingo (17) para a disputa do 3º lugar no Mundial Sub-17. Um jogo esvaziado em prestígio, especialmente para a França, que já foi até campeã na categoria sub-17 em 2001 e esperava estar na disputa pelo 1º lugar. Placar final: 3 a 1 para os franceses.

Aos 15 minutos de jogo, o esforço premiou quem veio com todos os titulares. Num lançamento longo para a área, a zaga francesa falhou e Taabouni, sem marcação, livrou-se do goleiro Semedo com um leve toque e fez 1 a 0 para a Holanda.

A França não demorou a empatar. Aos 22 minutos, em cruzamento rasteiro para a área, Kalimuendo Muinga pegou de primeira, no canto do goleiro Raatsie, que ficou estático. 1 a 1.

No 2º tempo, a França voltou muito melhor. Logo no primeiro minuto, acertou uma bola na trave. E, aos 9 minutos, não houve jeito. Numa troca rápida de passes, Kalimuendo Muinga apareceu na área e, apesar de o goleiro Raatsie tentar fechar o ângulo, a bola achou o caminho das redes. 2 a 1.

Aos 17 minutos, Kalimuendo Muinga voltou a mostrar todo seu potencial e fez 3 a 1 para a França, seu terceiro gol na partida e quinto no mundial, acabando com qualquer ilusão holandesa a respeito da medalha de bronze.

Depois, a partida decaiu. A Holanda, aceitando a derrota e se defendendo de levar uma goleada, e a França, sem necessidade de se empenhar para buscar outro gol. Para os franceses, que terminaram o Mundial Sub-17 com 6 vitórias e 1 derrota, ficou a sensação de que, não fosse pelo 2º tempo contra o Brasil, quando tomaram 3 gols, a equipe poderia ter ido mais longe no campeonato.

