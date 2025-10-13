Menu
Esportes

França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir

Líder invicta do Grupo D, Seleção Francesa pode garantir classificação nesta segunda

13 outubro 2025 - 14h20

A França entra em campo nesta segunda-feira (13), às 14h45 (horário de Mato Grosso do Sul), para enfrentar a Islândia, no estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavik, pela quarta rodada do Grupo D das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Favorita e embalada após golear o Azerbaijão por 3 a 0 na rodada anterior, a seleção comandada por Didier Deschamps pode garantir matematicamente a vaga no Mundial já nesta rodada, caso vença e conte com um tropeço da Ucrânia diante do Azerbaijão. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.

Com nove pontos e 100% de aproveitamento, os Bleus lideram a chave com cinco pontos de vantagem sobre a vice-líder Ucrânia.

Mesmo sem Kylian Mbappé, cortado após sofrer uma pancada no último jogo, a França confia na força de seu elenco ofensivo para confirmar o favoritismo e se aproximar ainda mais da classificação.

Do outro lado, a Islândia busca reagir para manter o sonho de ir à Copa. Com apenas três pontos e ocupando a terceira colocação do grupo, a equipe do técnico Arnar Gunnlaugsson precisa vencer para continuar próxima da zona de classificação.

Os islandeses vêm de derrota por 5 a 3 para a Ucrânia, em casa, e um novo tropeço pode deixar a situação bastante complicada.

