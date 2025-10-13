França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir

A França entra em campo nesta segunda-feira (13), às 14h45 (horário de Mato Grosso do Sul), para enfrentar a Islândia, no estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavik, pela quarta rodada do Grupo D das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Favorita e embalada após golear o Azerbaijão por 3 a 0 na rodada anterior, a seleção comandada por Didier Deschamps pode garantir matematicamente a vaga no Mundial já nesta rodada, caso vença e conte com um tropeço da Ucrânia diante do Azerbaijão. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.
Com nove pontos e 100% de aproveitamento, os Bleus lideram a chave com cinco pontos de vantagem sobre a vice-líder Ucrânia.
Mesmo sem Kylian Mbappé, cortado após sofrer uma pancada no último jogo, a França confia na força de seu elenco ofensivo para confirmar o favoritismo e se aproximar ainda mais da classificação.
Do outro lado, a Islândia busca reagir para manter o sonho de ir à Copa. Com apenas três pontos e ocupando a terceira colocação do grupo, a equipe do técnico Arnar Gunnlaugsson precisa vencer para continuar próxima da zona de classificação.
Os islandeses vêm de derrota por 5 a 3 para a Ucrânia, em casa, e um novo tropeço pode deixar a situação bastante complicada.
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro