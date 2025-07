Franck Caldeira quebra recorde e vence a 4ª Maratona de Campo Grande; confira o resultado

A 4ª edição da Maratona de Campo Grande agitou a Capital neste domingo (6) com largadas que começaram às 5h nos percursos de 42km e 21km, seguidas às 6h pelas corridas de 10km e 5km.

O evento teve concentração e chegada no alto da Avenida Afonso Pena, na “Cidade da Maratona”, e reuniu cerca de 4.552 inscritos, um crescimento de mais de 40% em relação à edição anterior

Resultados gerais por categoria

5km – Masculino

Elias Gonçalves da Silva, 17 anos – 16m18s

Pedro Antonio Froes Teixeira, 20 – 16m50s

Ederson Rodrigo, 38 – 16m55s

5km – Feminino

Márcia da Silva, 35 anos – 21m14s

Mariana Cabriotti Rodrigues, 37 – 21m21s

Maira Brum, 46 – 21m42s

10km – Masculino

Alan Ferreira Araújo da Silva, 23 – 34m26s

Eduardo Janô, 30 – 35m31s

Diego de Oliveira Trindade, 25 – 36m07s

10km – Feminino

Évelin Eich Ribeiro, 34 – 40m18s

Cristiane Ferreira, 41 – 44m30s

Lidiany Nunes de Oliveira e Silva, 44 – 44m30s

21km (Meia) – Masculino

Maicon Dieferson Gomes, 35 – 1h16m49s

Rafael Sanches Maciel, 23 – 1h18m29s

Valdeni Moreira Negrão, 42 – 1h20m00s

21km – Feminino

Gisele Bittencourt, 38 – 1h26m36s

Adriely Barbosa de Oliveira, 37 – 1h32m15s

Thais Delazari, 31 – 1h33m22s

Maratona 42km – Destaques

Categoria Masculina

Franck Caldeira de Almeida, 42 anos – 2h25m38s (novo recorde)

Marcos Antônio, 32 – 2h37m18s

Everton Policarpi, 38 – 2h40m07s

Marcelo Henrique Rocha, 53 – 2h41m33s

Ricardo Gomes de Oliveira, 43 – 2h50m52s

Categoria Feminina

Silvania Lopes Gimenes, 46 – 3h32m24s

Rita de Cacia Boeno, 44 – 3h39m24s

Rosilene Pereira Bizerra, 44 – 3h46m19s

Greicielly Taynara Freitas Duarte, 26 – 3h46m19s

Lílian Dornelas, 48 – 3h47m00s

