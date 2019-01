FTKD-MS tem novo presidente que assume por quatro anos

Saiba Mais Esportes Atleta de MS disputará a Copa do Brasil de Taekwondo no Rio

A Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTKD-MS) tem novo presidente e agora será dirigida pelo mestre, Fábio Ribeiro de Sena Costa. Ele declarou que precisa do apoio de todos os associados para presidir a entidade da melhor maneira possível. A eleição para escolha do novo representante aconteceu no último sábado (19), em Campo Grande.

Fábio vai presidir a FTKD-MS pelos próximos quatro anos. Ao término da eleição, o novo presidente eleito confirmou o “compromisso de administrar o Taekwondo do estado da melhor forma possível e contando com o apoio e empenho de todos os associados”.

Determinação judicial

Os associados da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul reuniram-se no local da eleição, para cumprimento de determinação judicial proferida nos autos do processo nº 0900226-64.2016.12.0001 (conforme termo de audiência de conciliação e sentença proferida em 22 de novembro de 2018 de Ordem do excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito Alessandro Carlo Meliso Rodrigues).

Junto com Flávio a Diretoria eleita ficou da seguinte forma

Vice Presidente: Roman Inojoza Rojas;

Secretário Geral: Yann Zurutuza;

Secretário: Roberto Elias da Silva;

Tesoureiro Geral: Yuri Zurutuza;

Tesoureiro: Juliano Tome Crapanzani;

Diretor Técnico: Genivaldo Rodrigues da Silva;

Diretor de Patrimônio: Pedro Bernardo Cocian Lemes;

Diretor de Relações Públicas: Carlos Luiz Pinto Fernandes;

1º Conselheiro Fiscal Efetivo: Celso Conceição de Souza;

2º Conselheiro Fiscal Efetivo: Marcelo Romera Minelli;

3º Conselheiro Fiscal Efetivo: Leonardo Martins Hill;

1º Conselheiro Fiscal Suplente: Mariza Honorato Nascimento Zurutuza;

2º Conselheiro Fiscal Suplente: Michele Silva Areco;

3º Conselheiro Fiscal Suplente: Luiz Henrique Pontes Santos.

Saiba Mais Esportes Atleta de MS disputará a Copa do Brasil de Taekwondo no Rio

Deixe seu Comentário

Leia Também