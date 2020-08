Fundesporte abre inscrições para cursos de capacitação online

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física tem continuação com dois cursos online nesta sexta-feira (14), com transmissões ao vivo, promovidas pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), no canal oficial da Fundação no YouTube .

O primeiro curso, às 9 horas, tem como tema “Estratégia para o desenvolvimento das lutas no contexto escolar” e será ministrado pelos professores Fabrício Cesar Ravagnani, Jeeser Alves de Almeida e Tiago Lopes Brandão, com mediação de Anne Talitha Silva.

Mais tarde, às 14 horas, os professores Renato Lima de Aguiar e Silvan Menezes dos Santos vão abordar “A educação física e as dimensões do esporte”, com moderação de Rodrigo Aranda Serra. A explanação terá como foco o caráter multidimensional do esporte na contemporaneidade e como é desenvolvido no espaço educacional formal durante as aulas de Educação Física.

Os cursos seguem com inscrições abertas até as 23h59 desta quinta-feira, com vagas limitadas. Oara conferir a lista completa de cursos e os links para inscrição clique aqui .

Cada curso tem carga horária de duas horas, com certificação aos participantes, que será emitida a partir de novembro.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física abrange 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro, com objetivo de desenvolvimento dos profissionais que integram o campo da Educação Física.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225.

