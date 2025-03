Fundesporte abre inscriÃ§Ãµes para o Bolsa Atleta 2025/2026

A partir desta terça-feira (18), atletas de Mato Grosso do Sul podem se inscrever no programa Bolsa Atleta 2025/2026, oferecido pela Fundação de Desporto e Lazer do Estado (Fundesporte).

O benefício contempla 15 categorias e tem duração de 12 meses. O prazo para inscrição segue até às 23h59 do dia 17 de abril e deve ser realizado exclusivamente pelo site da Fundesporte.

Já para os técnicos que desejam se candidatar ao Bolsa Técnico, as inscrições estarão abertas de 22 de abril a 5 de maio.

Os interessados devem acessar o site, criar uma conta e selecionar a categoria de bolsa correspondente ao seu perfil. No processo de inscrição, é necessário preencher os dados pessoais e esportivos, informando as competições disputadas no último ano, além de anexar a documentação exigida.

Novidades do programa

A edição 2025/2026 do Bolsa Atleta traz a categoria pré-olímpica, paralímpica e surdolímpica, voltada a atletas com potencial para representar o Brasil nos próximos Jogos Olímpicos, Paralímpicos ou Surdolímpicos.

A iniciativa surgiu após demandas apontadas em audiência pública realizada em agosto de 2024, conforme destacou o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Marcelo Miranda.

Outra novidade é a inclusão de guias, atletas assistentes e funções similares no programa, atendendo a uma demanda recorrente da comunidade do paradesporto.

Para orientar os candidatos, durante o período de inscrição serão disponibilizadas lives informativas e vídeos tutoriais. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3316-9198.

