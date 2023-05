Fundesporte apresenta novo sistema de inscrição para Bolsa Atleta

Nesta terça-feira (16), a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) explicará como funcionará o novo sistema de inscrição para atletas que desejam receber bolsa de incentivo, assim como o Bolsa Técnico. O encontro acontece às 14h e será feito por meio de uma transmissão ao vivo no YouTube da pasta.

O processo seletivo terá início no dia 23 de maio e o novo sistema fará com que os solicitantes acompanhem todas as etapas da seletiva. As melhorias também proporcionarão transparência e agilidade.

Além disso, o sistema também evidenciará indicadores de evolução, como o número de municípios e atletas atendidos, auxiliando a traçar perfis sociodemográficos dos beneficiários. Durante a transmissão ao vivo, os pleiteantes poderão também sanar dúvidas a respeito do processo de seleção.

O Bolsa Atleta e Bolsa Técnico objetivam garantir condições aos atletas de alto rendimento, para que se dediquem ao treinamento desportivo e representem Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

Atualmente, os programas do Governo de Mato Grosso do Sul contemplam 346 atletas e 38 técnicos, com recursos mensais de R$ 327.000,00 e R$ 3,9 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos.

Live Bolsa Atleta e Bolsa Técnico – Novo sistema de inscrição

Data: 18 de maio (quinta-feira)

Horário: 14h

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ag1i1iZJOtk

