Fundo da Arábia Saudita compra empresa de jogos por quase R$ 300 bilhões

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) acertou a compra da Electronic Arts (EA), uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, responsável por franquias como EA Sports FC (antigo Fifa), Madden NFL, Battlefield e The Sims.

O valor da negociação foi de US$ 55 bilhões (cerca de R$ 292 bilhões).

Com o negócio, a EA deixará de ser negociada na bolsa de valores dos Estados Unidos e se tornará uma empresa privada. A transação foi concluída por um consórcio formado pelo PIF, a gestora Silver Lake e a Affinity Partners, que adquiriu 100% das ações da companhia.

O conselho de administração da EA aprovou o acordo, que deve ser finalizado no primeiro trimestre de 2027.

Expansão global

O PIF é o braço de investimentos da Arábia Saudita e tem ampliado sua atuação em diversas áreas, com destaque para os esportes. É por meio do fundo que o país investe pesado em clubes locais, além de controlar o Newcastle United, da Inglaterra, e atuar em modalidades como tênis e golfe.

No setor de tecnologia, o PIF já comprou parte da Nintendo e anunciou apoio para a organização dos Jogos Olímpicos de Esports em 2027.

Em comunicado, a EA afirmou que sua sede seguirá em Redwood City, na Califórnia.

