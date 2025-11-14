Futebol, canoagem e corridas agitam a agenda esportiva de fim de semana em MS

Em MS, o Campeonato Estadual de Futebol traz duas grandes partidas no sábado, dia 15: Cefac Esquerdinha enfrenta o Corumbaense, às 15h, e o Ceab joga contra o Taveirópolis às 16h, no Estádio Mauro Resstel. No mesmo dia, o 3º Circuito Extremo em Caarapó, a partir das 08h, reúne atletas de fitness. Laguna Carapã também será palco do Clube do Laço Aimorés de Oliveira Lima, com competições no sábado e domingo.
Além disso, Corumbá recebe o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Maratona 2025, com provas no Rio Paraguai começando às 07h30 de sábado, e a cerimônia de premiação marcada para às 18h. Em Três Lagoas, os Jogos Escolares de MS acontecem entre os dias 13 e 17, com futsal e voleibol na 3ª divisão.
Eventos Nacionais também chamam a atenção neste fim de semana. Entre os dias 11 e 15 de novembro, Vitória (ES) recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Verão. O Futebol PC – Copa SESC PR Defutebol PC 2025 ocorre entre os dias 11 e 17, em São José dos Pinhais (PR), enquanto a Taça Brasil de Futsal Sub-15 será disputada em Parnamirim (RN) a partir de sábado, dia 12, com jogos começando às 14h.
Outros destaques incluem o Campeonato Brasileiro de Atletismo, que acontece entre 14 e 16 de novembro no Rio de Janeiro, e o XL Campeonato Brasileiro Master de Basquete em Maceió (AL), com partidas durante toda a semana. O Deaflympics 2025, evento internacional para atletas surdos, começa no dia 15 em Tóquio, Japão, e segue até o final do mês.
|Data
|Evento
|Partida/Atividade
|Horário
|Local
|14/11/2025
|Campeonato Pan-Americano de Canoagem Maratona
|Início das Provas
|07h30
|Rio Paraguai, Corumbá
|15/11/2025
|Campeonato Pan-Americano de Canoagem Maratona
|Cerimônia de Premiação
|18h00
|Rio Paraguai, Corumbá
|15/11/2025
|Futebol Estadual
|Cefac Esquerdinha x Corumbaense
|15h00
|Estádio Mauro Resstel, MS
|15/11/2025
|Futebol Estadual
|Ceab x Taveirópolis
|16h00
|Estádio Mauro Resstel, MS
|15/11/2025
|3º Circuito Extremo (Fitness)
|-
|08h00
|Caarapó, MS
|15/11/2025
|Clube do Laço Aimorés de Oliveira Lima
|-
|08h00
|Laguna Carapã, MS
|13-17/11/2025
|Jogos Escolares de MS - Futsal e Voleibol (3ª Divisão)
|-
|Varia
|Três Lagoas, MS
|11-15/11/2025
|Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Verão
|-
|Varia
|Vitória, ES - Clube Álvares Cabral
|11-17/11/2025
|Futebol PC – Copa SESC PR Defutebol PC 2025
|-
|Varia
|São José dos Pinhais, PR - Estádio Moacir Tomelin
|12-18/11/2025
|Taça Brasil de Futsal Sub-15
|-
|A partir das 14h
|Parnamirim, RN - Ginásio Francisco Ribeiro, QFC
|14-16/11/2025
|Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo
|-
|19h00
|Rio de Janeiro, RJ
|14-22/11/2025
|XL Campeonato Brasileiro Master de Basquete
|-
|Varia
|Maceió, AL
|15-26/11/2025
|Deaflympics 2025
|-
|Varia
|Tóquio, Japão