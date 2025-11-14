Futebol, canoagem e corridas agitam a agenda esportiva de fim de semana em MS

Em MS, o Campeonato Estadual de Futebol traz duas grandes partidas no sábado, dia 15: Cefac Esquerdinha enfrenta o Corumbaense, às 15h, e o Ceab joga contra o Taveirópolis às 16h, no Estádio Mauro Resstel. No mesmo dia, o 3º Circuito Extremo em Caarapó, a partir das 08h, reúne atletas de fitness. Laguna Carapã também será palco do Clube do Laço Aimorés de Oliveira Lima, com competições no sábado e domingo.

Além disso, Corumbá recebe o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Maratona 2025, com provas no Rio Paraguai começando às 07h30 de sábado, e a cerimônia de premiação marcada para às 18h. Em Três Lagoas, os Jogos Escolares de MS acontecem entre os dias 13 e 17, com futsal e voleibol na 3ª divisão.

Eventos Nacionais também chamam a atenção neste fim de semana. Entre os dias 11 e 15 de novembro, Vitória (ES) recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Verão. O Futebol PC – Copa SESC PR Defutebol PC 2025 ocorre entre os dias 11 e 17, em São José dos Pinhais (PR), enquanto a Taça Brasil de Futsal Sub-15 será disputada em Parnamirim (RN) a partir de sábado, dia 12, com jogos começando às 14h.

Outros destaques incluem o Campeonato Brasileiro de Atletismo, que acontece entre 14 e 16 de novembro no Rio de Janeiro, e o XL Campeonato Brasileiro Master de Basquete em Maceió (AL), com partidas durante toda a semana. O Deaflympics 2025, evento internacional para atletas surdos, começa no dia 15 em Tóquio, Japão, e segue até o final do mês.

Data Evento Partida/Atividade Horário Local 14/11/2025 Campeonato Pan-Americano de Canoagem Maratona Início das Provas 07h30 Rio Paraguai, Corumbá 15/11/2025 Campeonato Pan-Americano de Canoagem Maratona Cerimônia de Premiação 18h00 Rio Paraguai, Corumbá 15/11/2025 Futebol Estadual Cefac Esquerdinha x Corumbaense 15h00 Estádio Mauro Resstel, MS 15/11/2025 Futebol Estadual Ceab x Taveirópolis 16h00 Estádio Mauro Resstel, MS 15/11/2025 3º Circuito Extremo (Fitness) - 08h00 Caarapó, MS 15/11/2025 Clube do Laço Aimorés de Oliveira Lima - 08h00 Laguna Carapã, MS 13-17/11/2025 Jogos Escolares de MS - Futsal e Voleibol (3ª Divisão) - Varia Três Lagoas, MS 11-15/11/2025 Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Verão - Varia Vitória, ES - Clube Álvares Cabral 11-17/11/2025 Futebol PC – Copa SESC PR Defutebol PC 2025 - Varia São José dos Pinhais, PR - Estádio Moacir Tomelin 12-18/11/2025 Taça Brasil de Futsal Sub-15 - A partir das 14h Parnamirim, RN - Ginásio Francisco Ribeiro, QFC 14-16/11/2025 Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo - 19h00 Rio de Janeiro, RJ 14-22/11/2025 XL Campeonato Brasileiro Master de Basquete - Varia Maceió, AL 15-26/11/2025 Deaflympics 2025 - Varia Tóquio, Japão

