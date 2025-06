Futuro do Estádio Morenão pode ser definido em reunião em julho

Reunião de trabalho prevista para o dia 1° de julho deste ano deve definir o futuro do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o 'Morenão', em Campo Grande. Fechado há três anos, autoridades seguem na busca por uma solução.

Nesta semana houve um novo encontro entre representantes da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, clubes e a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

A intenção de todas as partes é resgatar o estádio para que ele possa comportar novamente os torcedores e se tornar palco de grandes eventos futebolísticos, incluindo o Campeonato Sul-mato-grossense da próxima temporada - principal foco do momento.

A FFMS se mostrou disposta para arcar com as manutenções das áreas esportivas do estádio, incluindo os cuidados com o gramado, vestiários, pistas de atletismo e até banco de reservas.

Ainda em dezembro do ano passado, houve a aprovação da concessão do estádio para que o Governo do Estado conduza o processo de 'Parceria Público Privada'.

Outro ponto favorável é contar com auxílio da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que trocou recentemente de comando e existe uma boa relação entre o presidente da FFMS, Estevão Petrallás e Samir Xaud.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também