Com vitória sobre a Colômbia, Brasil conquista o 14° título Sul-Americano Sub-17

Por 4 a 1, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia nos pênaltis e levantou a taça do Sul-Americano Sub-17 no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena.



Durante a partida, a Colômbia saiu na frente e abriu o placar aos 40 minutos. No entanto, aos 42 minutos do segundo tempo, Rafael Gonzaga cruzou para a área e Ângelo, de cabeça empatou a partida e levar a decisão para os pênaltis.



Dell, também conhecido como “Haaland do Sertão”, converteu o pênalti decisivo, enquanto o goleiro Arthur Jampa também foi essencial para o título, defendendo a cobrança de rivas



Além de Dell, Gustavo, Tiago e Ruan também fizeram seus pênaltis.



Com o título deste sábado (12), o Brasil chegou ao 14º título Sul-Americano na categoria.

