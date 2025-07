Gabigol é absolvido por acusação de fraude em exame antidoping

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), com sede em Lausanne, na Suíça, anunciou nesta sexta-feira (4) a anulação da suspensão de 24 meses imposta ao atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, em caso relacionado à possível violação das regras antidoping.

A decisão foi unânime, definitiva e sem possibilidade de novos recursos, marcando o encerramento do processo iniciado em 2023.

A punição havia sido aplicada em março do ano passado, com validade até o fim de abril de 2025, mas o jogador obteve um efeito suspensivo que o permitiu seguir treinando e atuando enquanto o recurso era analisado.

Agora, com a decisão favorável no CAS, Gabigol está oficialmente absolvido.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Tribunal, embora o atacante tenha demonstrado comportamento "completamente não cooperativo" durante o exame surpresa realizado no CT do Flamengo em 8 de abril de 2023, a atitude não configura adulteração ou tentativa de fraude conforme o Código Mundial Antidoping.

O CAS também apontou falhas na conduta dos oficiais responsáveis pela coleta do exame.

“O Painel do CAS determinou que, embora o comportamento de Gabigol tenha sido completamente não cooperativo, ele não pode ser considerado como adulteração de acordo com o Código Mundial Antidoping e não configura uma violação. O Painel enfatizou ainda que esse comportamento poderia ter construído uma violação se os oficiais do controle tivessem notificado o jogador adequadamente ou adotado uma abordagem mais robusta”, afirmou o Tribunal em nota oficial.

Na ocasião do exame, Gabigol teria ignorado os profissionais responsáveis pela coleta antes e depois do treino, almoçado sem autorização prévia, tratado a equipe com desrespeito, utilizado o recipiente coletor sem informar os oficiais e entregue a amostra de forma incorreta, contrariando as instruções dadas.

Apesar desses relatos, o exame foi realizado e testou negativo para substâncias proibidas.

A acusação se baseava no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que trata de fraude ou tentativa de fraude no processo de controle. O atacante sempre negou qualquer tentativa de burlar o exame e foi defendido pelo escritório Bichara e Motta Advogados.

Durante o julgamento no CAS, Gabigol não esteve presente na Suíça, mas acompanhou a audiência do Rio de Janeiro, sendo representado por seu advogado. Três árbitros avaliaram o recurso apresentado pela defesa.

No período em que a suspensão estava suspensa por decisão liminar, o jogador atuou pelo Flamengo na reta final de seu contrato. Sem acordo para renovação, Gabigol deixou o clube e acertou com o Cruzeiro, onde permanece em atividade.

