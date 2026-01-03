Menu
Gabigol retorna ao Santos por empréstimo até o fim de 2026

Revelado na base santista, atacante de 29 anos deixa o Cruzeiro para nova passagem na Vila Belmiro

03 janeiro 2026 - 16h10Taynara Menezes
Gabigol retorna ao clube que o revelouGabigol retorna ao clube que o revelou   (Reprodução X / Santos FC)

Revelado nas categorias de base do Santos, Gabriel Barbosa, o Gabigol, está de volta à Vila Belmiro. O clube anunciou neste sábado (3) a contratação do atacante de 29 anos por empréstimo do Cruzeiro, com vínculo até o fim da temporada de 2026. O valor da negociação não foi divulgado.

Poucas horas após o anúncio, Gabigol já participou das primeiras atividades físicas com o elenco no CT Rei Pelé, em Santos (SP).

A história do jogador com o Santos começou em 2004, quando ele entrou na base aos oito anos, descoberto por Zito. A estreia no profissional veio nove anos depois. Na primeira passagem pelo clube (2013 a 2016), Gabigol conquistou o bicampeonato paulista (2015 e 2016), foi artilheiro da Copa do Brasil em 2014, 2015 e 2018 e artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2018.

Após deixar a Vila, o atacante passou por Inter de Milão, Benfica, Flamengo e Cruzeiro antes do retorno ao Peixe.

