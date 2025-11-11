Menu
Galvão Bueno diz que Neymar está "desestabilizado emocionalmente"

"O tempo está passando, o futebol não está vindo", avaliou o comunicador

11 novembro 2025 - 11h12Sarah Chaves, com CNN
Wagner Meier/Getty Images e ReproduçãoWagner Meier/Getty Images e Reprodução  

De volta aos gramados após cerca de dois meses afastado por lesão muscular, Neymar foi alvo de reclamações no duelo com o Flamengo no domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro. Ao comentar sobre a atuação, o apresentador e narrador, Galvão Bueno refletiu sobre a instabilidade emocional do jogador durante o programa Galvão e Amigos, nessa segunda-feira (10).

Neymar atuou por aproximadamente 85 minutos, até ser substituído no fim do segundo tempo e reclamou ao deixar o campo. 

“Eu tenho a sensação que ele está desestabilizado emocionalmente, porque o tempo está passando, o futebol não está vindo. O Ancelotti já disse que a convocação de março é praticamente a definitiva. O futebol não está vindo, e essas reações todas me parecem uma desestabilização emocional”, opinou o comunicador.


Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, deu indícios de que poderia levar o craque à Copa do Mundo mesmo sem tê-lo chamado em convocações anteriores.

Em 2025, ele soma 23 gols, seis gols e três assistências.

Brasileirão
Dos 32 jogos disputados pelo Santos nesta edição do Campeonato Brasileiro, Neymar participou de 15. Em oito deles, o camisa 10 esteve em campo durante os 90 minutos. 

A única ocasião em que Neymar conseguiu emendar uma sequência de ao menos três jogos consecutivos no Brasileirão foi entre julho e agosto. Em sete confrontos seguidos pelo Peixe, teve saldo de três vitórias, três derrotas e um empate.

Pelo Campeonato Brasileiro, Neymar marcou três gols, um diante do Flamengo, no primeiro turno, e dois contra o Juventude.
 

