Gerson deixa o Flamengo: Zenit paga multa de R$ 160 milhões à vista

O volante Gerson está oficialmente de saída do Flamengo. O Zenit, da Rússia, efetuou nesta terça-feira (1º) o pagamento à vista da multa rescisória de 25 milhões de euros cerca de R$ 160 milhões diretamente na conta do clube carioca, selando a transferência do jogador sem necessidade de negociação adicional.

O depósito foi confirmado horas depois do retorno da delegação rubro-negra ao Rio de Janeiro, após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes para o Bayern de Munique.

A saída de Gerson já era tratada nos bastidores há cerca de um mês, quando o Zenit comunicou ao Flamengo a intenção de pagar a multa integralmente.

No entanto, nos últimos dias, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, entrou na disputa, o que acelerou a movimentação dos russos, temerosos de perder o jogador. A transferência foi concluída por meio de uma transação bancária direta entre os clubes.

A multa rescisória havia sido reduzida durante a renovação de contrato no início do ano, mas o Flamengo manteve firme a exigência de pagamento à vista para liberar o atleta.

Sem negociação ou contrapropostas, o clube se mostrou irredutível: só deixaria Gerson sair mediante o valor integral depositado.

Disputa nos bastidores

Apesar do acerto com o Zenit, fontes próximas ao jogador revelam que Gerson chegou a cogitar uma reviravolta e a aceitar a proposta do Al-Nassr.

A possibilidade ganhou força principalmente por causa da relação próxima com o técnico Jorge Jesus, que telefonou várias vezes para o volante nos últimos dias, inclusive após a derrota na semifinal do Mundial. Além disso, a oferta financeira dos sauditas era quase o dobro da feita pelo Zenit.

Nos bastidores, há um impasse entre representantes do jogador. O pai de Gerson, Marcão, recebeu a proposta do clube russo por meio do intermediário Júnior Mendonça, enquanto o Al-Nassr tratou diretamente com o agente oficial, Carlos Leite.

A divergência gerou um cabo de guerra que quase mudou o rumo da negociação.

Mesmo balançado, Gerson manteve o compromisso assumido com o Zenit e agora parte para sua segunda experiência no futebol europeu.

O jogador, de 27 anos, retornará ao exterior após passagens por Roma e Olympique de Marseille, e deixa o Flamengo com dois títulos da Libertadores, dois Brasileiros e destaque como um dos principais meio-campistas do elenco nas últimas temporadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também