Ginástica rítmica da Capital garante medalha em Torneio Regional Centro-Oeste

A equipe de ginástica rítmica de Campo Grande garantiu uma medalha no Torneio Regional Centro-Oeste, disputado entre os dias 23 e 27 de julho, na cidade de Sinop, no Mato Grosso do Sul. As meninas conquistaram o terceiro lugar na competição.

As atletas participaram de provas nas categorias individual, conjuntos e trios.

Elas obteram resultados expressivos garantindo classificação de algumas atletas para o torneio nacional de ginástica rítmica, que acontecerá de 4 a 9 de novembro, em Aparecida do Norte, em São Paulo.

As atletas participam do Projeto de Ginástica Rítmica, que tem vínculo com a Funesp (Fundação Municipal de Esporte), que está no cenário esportivo há 15 anos.

O projeto é desenvolvido no Parque Jacques da Luz e no Ginásio Guanandizão, com aulas gratuitas.

