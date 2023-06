Globo fecha acordo de exclusividade até 2026 com a CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) firmou contrato com a Globo para transmissão exclusiva de todos os amistosos da Seleção Brasileira Masculina e os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, com mando de campo do Brasil, pela TV Globo, Sportv, e também no digital, através do Globoplay e do portal Ge.

O contrato já começa a valer a partir dos próximos amistosos da Seleção Brasileira Masculina, que acontecem nos dias 17 e 20 de junho, contra as equipes do Guiné, em Barcelona, e do Senegal, em Lisboa.

Já a caminhada rumo ao hexa tem início em setembro, com as duas primeiras rodadas das Eliminatórias – a estreia é contra a Bolívia, em casa, com transmissão exclusiva da TV Globo e do Sportv.

Deixe seu Comentário

Leia Também