Esportes

Globo lança Ge TV, novo canal digital de esportes

Canal tem como foco as transmissões ao vivo

29 agosto 2025 - 15h44Carla Andréa
Equipe da Ge TV preparada para a estreia do novo canalEquipe da Ge TV preparada para a estreia do novo canal   (Bob Paulino)

A Globo estreia na próxima quinta-feira (4) o seu novo canal digital de entretenimento esportivo: a Ge TV.

Gratuita e com distribuição multiplataforma, a novidade chega para ampliar a presença da emissora no ambiente digital, apostando em uma linguagem descontraída e interativa, voltada para quem consome esporte de forma intensa e conectada.

Com vocação para transmissões e eventos ao vivo, a Ge TV já nasce com um amplo portfólio de direitos esportivos da Globo, que inclui Libertadores, Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Seleções Brasileiras masculina e feminina, Brasileiro Feminino Série A, além de competições internacionais como NFL, Liga das Nações de Vôlei, WSL (World Surf League) e SLS (Skate Street League).

Estreia em grande estilo

A estreia acontece com a transmissão de Brasil x Chile, jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O time escalado para o novo canal reúne nomes com forte presença digital.

A apresentação será de Fred Bruno e Mariana Spinelli; a narração, de Jorge Iggor; e os comentários ficam por conta de Bruno Formiga, Luana Maluf e Andre Balada. Na beira do campo, Sofia Miranda e Jordana Araújo acompanham os bastidores.

Conteúdo e formatos

Além das transmissões ao vivo, o canal terá pré e pós-jogos, resenhas, lives, melhores momentos, mesacasts e programas.

Em sua versão linear, que roda 24 horas por dia, a Ge TV também contará com conteúdos de acervo esportivo para manter a grade sempre ativa.

Segundo Renato Ribeiro, diretor de Esporte da Globo, o projeto é um passo importante para conectar ainda mais a marca ao público digital.

“O ambiente digital permite testar novos formatos e ampliar a presença da marca em diferentes ambientes, conectando o esporte da Globo a novos públicos. Vamos colocar toda a experiência da Globo em transmissões de alta qualidade a serviço de uma nova experiência para o consumidor”, explicou.

Já Eduardo Gabbay, diretor de Canais Esportivos da Globo, destacou que o lançamento é uma evolução da oferta digital da emissora. “Gratuita, com linguagem irreverente e informal, e foco na experiência ao vivo, a Ge TV é mais uma janela importante e estratégica para o esporte da Globo”, afirmou.

Onde assistir

O novo canal substitui o GE Fast e poderá ser acessado já na estreia pelo Globoplay, YouTube, Samsung TV Plus, Claro TV e no portal ge.globo.

Ainda em setembro, a Ge TV também estará disponível em televisores LG e TCL. Além disso, o projeto terá forte presença nas redes sociais, com perfis exclusivos no Instagram e TikTok.

