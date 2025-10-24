Menu
Go Base 2025 começa neste sábado em Campo Grande; acompanhe

Torneio nacional de futebol de base reúne 12 equipes em três cidades de MS e vai até 1º de novembro

24 outubro 2025 - 18h40Carla Andréa, com ge
Estádio das Moreninhas no Parque Jacques da Luz em Campo GrandeEstádio das Moreninhas no Parque Jacques da Luz em Campo Grande   (Divulgação/Cascavel-PR)

A Copa Geração de Ouro Base MS 2025 – Edição Nacional (Go Base 2025) começa neste sábado (25), com cerimônia de abertura às 15h30 no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande.

A competição, que segue até o dia 1º de novembro, reunirá 12 equipes da categoria Sub-16 — com atletas nascidos entre 2009 e 2012 — e contará com clubes de destaque do futebol brasileiro.

Além da Capital, as cidades de Sidrolândia e Terenos também serão sede dos jogos, que acontecem nos estádios Sotero Zarate e Isaac Cardoso Filho, respectivamente.

As equipes foram divididas em duas chaves, com seis clubes em cada uma — três de Mato Grosso do Sul e três de outros estados.

No Grupo A estão Vitória, Coritiba, Athletico-PR, Santo Antônio R, Santo Antônio S e Náutico-MS. Já o Grupo B é composto por Fortaleza, Cuiabá, Botafogo, Operário-MS, TAAF e Atlético-MS.

Na primeira fase, os clubes da Chave A enfrentam os da Chave B, totalizando seis jogos por equipe entre os dias 25 e 30 de outubro. Após essa etapa, será formada uma classificação geral (1º ao 12º lugar), que definirá as séries seguintes: Ouro (1º ao 4º), Prata (5º ao 8º) e Bronze (9º ao 12º).

Cada série terá semifinais e finais, além da disputa de terceiro lugar. As decisões estão marcadas para o dia 1º de novembro, no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, com a final da Série Ouro encerrando o torneio às 10h.

Funlec - Matriculas

