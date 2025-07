Goleada! PSG atropela Real Madrid e vai à final do Mundial contra o Chelsea

Saiba Mais Esportes Fluminense perde para o Chelsea e é eliminado da Copa do Mundo de Clubes

O PSG garantiu vaga na final da Copa do Mundo de Clubes com uma goleada histórica, nesta quarta-feira (9), em cima do Real Madrid.

A equipe francesa venceu os espanhóis por 4 a 0 em partida disputada pela semifinal do torneio. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo, e a vitória confirmou o domínio parisiense no confronto.

Logo aos 6 minutos de jogo, um erro de Asencio resultou em gol de Fabián Ruiz, que abriu o placar para o PSG. Três minutos depois, aos 9, Rüdiger falhou na defesa, e Ousmane Dembélé aproveitou para ampliar.

O Real Madrid sentiu o golpe e não conseguiu reagir, e aos 24 minutos, Ruiz voltou a marcar. E já ao final do segundo tempo, Gonçalo Ramos aplicou o terceiro gol da partida, selando o placar e colocando o time francês com os dois pés na decisão.

O Real Madrid ainda contou com os retornos de Carvajal e do brasileiro Militão, ambos recém-recuperados de lesão, que entraram ao longo da partida. A ausência do lateral Trent Alexander-Arnold também pesou na organização defensiva da equipe espanhola, que foi dominada do início ao fim.

Com a classificação, o PSG enfrentará o Chelsea na final da competição, marcada para o próximo domingo (13), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul). O time inglês garantiu a sua vaga ao vencer o Fluminense por 2 a 0 na outra semifinal.

O duelo contra o PSG marcou também a despedida de dois jogadores merengues: Luka Modric e Lucas Vázquez. Ambos fizeram a sua última partida com a camisa do Real Madrid, já que seus contratos se encerram ao fim da competição.

